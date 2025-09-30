Б ившият капитан на ЦСКА - Божидар Чорбаджийски ще играе в Ботев Враца, загатнаха от клуба. 30-годишният защитник ще стане второто ново попълнение в тима при новия треньор Тодор Симов, след като вчера бе обявено привличането на Иван Горанов.

За последно Чорбаджийски игра в унгарския Дьошдьор, а от два месеца е свободен агент. В последния месец той поддържаше форма със столичния Септември в очакване на предложение от чужбина. Чаканата оферта обаче явно не е дошла и бранителят е взел решение да облече екипа на Ботев Враца.

Юношата на ЦСКА Божидар Чорбаджийски е носил екипите още на румънския ФКСБ и полските Видзев Лодз и Стал Миелец. Има и 11 мача за националния отбор на България в периода 2016-2022 г.

