С елекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за европейската квалификация с Шотландия. В него има две нови имена - вратарят Мартин Янков (Хебър) и халфът Иван Панков от кипърския Красава. Новината тук е именно наличието на Панков, който от дълги години живее на Острова на Афродита и дори имаше възможност да играе за тима до 21 години на Кипър.

Двубоят е на 18 ноември от 19:30 ч. българско време на стадион “Фър Парк” в град Мадъруел и ще се излъчва пряко по DIEMA SPORT.

След четири изиграни мача в квалификационна група "В" България заема третото място със 7 точки, а Шотландия е на четвърта позиция с 4. Лидер е тимът на Португалия с максималните 12 точки, следван от Чехия с 9.