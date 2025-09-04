Н ационалният отбор по футбол на България търси чудото на старта на пътя към Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Тази вечер предстои или нещо неверятно, или сблъсък с реалността срещу европейския първенец Испания. Над 40 000 ще напълнят Националния стадион "Васил Левски", за да гледат мача и да помогнат на нашите деца, както каза легендата Христо Стоимков вчера. Срещата от Група „E“ стартира в 21:45 часа.

Изненадващо за първи път двете селекции ще премерят сили в квалификация, било то за Европейско или Световно. Отборите са мерили сили по пътя към Олимпийски игри, но по това време правилата забраняват участието на професионални футболисти.

За Испания и до днес най-голямата победа на международно ниво е срещу България - 13:0 от 22 август 1933-а година. Това е и най-голямото поражение за сънародниците ни след 100 години футбол. Забележителното в този двубой е, че след неговия край селекционерът на Испания е освободен, а местната преса е разочарована, че „Ла Роха“ въобще е играл срещу толкова слаб съперник.

През последните около 30 години селекциите имат три срещи, а „лъвовете“ стигат до 1:1 на Европейското през 1996-а година. Тогава Христо Стоичков и Любослав Пенев водят нападението на България, а Камата реализира единственото попадение за селекцията ни. След това България губи с 1:6 в груповата фаза на Мондиала през 1998-а година и с 0:1 в контрола в началото на новия век - през 2002-а година.

От Испания вече обявиха, че селекционерът Луис де ла Фуенте няма да може да разчита за предстоящия двубой на Йереми Пино (Кристъл Палас), на клубния първенец с Пари Сен Жермет Фабиан Руис, както и на халфа на Барселона Гави. Добрата новина за България е, че всички са на разположение. Илиан Илиев допълни на пресконференцията си в сряда, че само около участието ма Лукас Петков ще има въпросителни до последно.

