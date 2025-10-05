П овод да почерпи днес има легендария вратар Георги Велинов. Бившият страж на ЦСКА днес навършва 68 години. По този повод "армейците" не пропуснаха да поздравят Велинов.

Ето какво написаха от ЦСКА на своя официален сайт: "Днес легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България - Георги Велинов, празнува своя 68-и рожден ден! Джони, както всички го познават, играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978-а до 1987-а и от 1991-а до 1993-а година, като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири. За 11 сезона в ЦСКА, Георги Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България.

През 1981 година е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в КЕШ с Байерн (Мюнхен) през 1982 година. Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол. Пожелаваме на Джони Велинов много здраве, щастие, късмет, успехи и дълголетие!"

