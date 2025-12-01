Д исциплинарната комисия към родната футболна централа съобщи наказанията след 17-ия кръг в Първа Лига, който се проведе през уикенда. И този път редица тимове са наказани основно с по 1500 лева заради „обидни и нецензурни скандирания“ от страна на феновете им.
Наказанията за ръководствата на Спартак Варна и Ботев Враца достигат 2000 лева.
Иначе ЦСКА отнесе най-солената глоба за кръга от общо 2800 лева, докато Левски ще плати „само“ 1500 лева.
Вижте всички наказания:
Решения - 01.12.2025 г
17-ти кръг, Първа профедсионална лига (efbet Лига)
С предупреждения – 21 състезатели
Със спиране от състезателни права ССП лв.
Реян Стилиянов Даскалов ФК Локомотив София 2 200
Калоян Радостинов Стрински ПФК Монтана Монтана 1 250
Николай Светославов Златев ПФК Черно море Варна 1 250
Бруно Андре Кавако Жордао ПФК ЦСКА София 1 250
Кубрат Корай Йонашчъ ПФК Септември София 1 300
17-ти кръг, Първа професионална лига (efbet Лига)
С предупреждения – Служебни лица ЖК лв.
Хулио Веласкес Сантяго ПФК Левски София - 800
Славко Матич ПФК Септември София - 300
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
