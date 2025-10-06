Л евски ще посрещне октомврийската пауза в първенството на първото място, което означава, че към момента „сините“ вървят в график за титлата. Да, наясно сме, че дори не е минала една трета от първенството и тепърва идват още по-трудните тестове, но оценката за отбора до този момент е много добър 5. Не е отлична, защото Левски изгуби точки срещу Ботев Вр и игра бездушно на „Лаута“. Реално „сините“ пропуснаха да вземат и две точки в дербито срещу Лудогорец, но там имаше и други фактори.

Основната причина Левски да е на първото място, не е на някой футболист, а на самия Дон Хулио. В момента „сините“ нямат ярко изявена звезда, няма го футболиста, който може сам да измъква отбора си. Голямата звезда е испанският треньор, който по един впечатляващ начин успява стъпка по стъпка да развие своя отбор. Точно заради това сега ръководството на Левски е длъжно да му предложи нов договор и дори да му делегира повече власт, защото Веласкес не само качи на друго ниво тимът като цяло, но и успя да развие почти всеки един от футболистите, с които разполага. Само вижте как играе приетият с доста резерви Гашпер Търдин. Или пък Майкон, който дори игра като халф, макар и да е най-силен като ляв бек. Кристиан Макун пък е истински стълб в защитата. Новото откритие е Акрам Бурас, който действа като истински часовник в халфовата линия...

Истинските треньорски качества на Велаксес се видяха нагледно и в Европа. Там първо беше надигран и елиминиран по-скъп тим като Апоел Беер Шева, после „сините“ играха като равен с голям отбор като Брага (б.а. - не трябва да забравяме съдийството в реванша), после доста лесно бе отстранен надъхания тим на Сабах с треньор Валдас Дамбраускас, а в плейофите за Лигата на конференциите Левски нямаше никакъв късмет, защото им се падна един от най-класните съперници в турнира изобщо – АЗ Алкмаар.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

