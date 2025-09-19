Изпълнителният директор на Левски и легенда на клуба Даниел Боримиров не скри, че днешното дерби с Лудогорец е изключително важно. Припомняме, че към днешна дата "сините" са с две точки пред "орлите" във временното класиране на Първа лига, а евентуална победа ще направи така, че за първи път в историята Левски ще е с цели 5 точки пред Лудогорец в хода на сезона.

Даниел Боримиров инспектира отбора преди днешното дерби. Той проследи тренировката, а преди това проведе бързи разговори с част от футболистите. "Това е най-важният мач за нас на този етап. Всеки сам може да прецени какво може да означава една евентуална победа. Вярвам на футболистите и на 12-ия играч! Очертава се, че Левски за 3-4 път от началото на сезона ще играе пред препълнени трибуни, което само по себе си е показателно за случващото се на "Герена" и любовта на феновете, коментира пред "Мач Телеграф" Даниел Боримиров.

Няма обещани бонус премии за "сините", но може и да има

Ръководството на Левски не е обещавало допълнителни премии на отбора при евентуална победа над Лудогорец. Играчите ще вземат пари при успех според специална таблица, която е обявена преди сезона. В нея премиите зависят от съперника и логично парите са повече за победи срещу ЦСКА и Лудогорец.

"Мач Телеграф" научи, че е възможно футболистите да получат и бонус премии, ако Левски победи "орлите" и дръпне с 5 точни на върха в класирането. Това обаче ще се реши след мача и зависи от играта на тима.

