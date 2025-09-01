Б лизо 1,1 млн. лева ще бъдат вложени в модернизация на спортния комплекс на стадиона в село Бояджик, община Тунджа. Средствата са осигурени чрез проект по национална програма на Министерството на младежта и спорта, съобщи пред журналисти кметът на общината Станчо Ставрев.

Дейностите предвиждат реконструкция и преустройство – изграждане на пристройка към съществуваща сграда, обособяване на съблекални, бани и санитарни възли за домакините и за гостуващите отбори. Ще бъде изградена представителна ложа с 20 места и сектор за зрители с близо 400 места.

„Това ще превърне по същество един от най-хубавите ни стадиони в един наистина изключително функционален спортен обект. Това е и най-големият спортен обект с външно финансиране, който ще бъде реализиран на територията на нашата община“, подчерта кметът Ставрев.

Обновяването на съоръжението започна през 2022 година, като беше изградено футболно игрище с нова тревна настилка, обновени бяха сервизните помещения, направен беше обслужващ паркинг.