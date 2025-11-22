Д имитър Димитров остана верен на себе си и скочи на съдиите след загубата. "Първо трябва да търсим винага изключително в себе си, отпаднахме и физически, видимо. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Имаше едно чисто положение на Тошко Неделев. Една абсолютна дузпа не беше свирена срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА", каза още той.

"Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник, първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във ВАР (б.р. Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни. Но за да допусне гола, вината е изключително наша. Липсата на свежест позволи една елементарна топка противникът да я спечели. За мен и със смените се видя, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо. Второто полувреме отпадна нашият отбор, закономерно загуби накрая", завърши той.