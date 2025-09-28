Ч етвърти пореден мач без победа записа Славия, след като едва-едва измъкна 1:1 при гостуването си на Спартак Варна в мач от 10-ия кръг на Първа лига.

Така „белите” останаха последни в класирането със само 7 точки, с 2 повече от ЦСКА, който е другият отбор с 1 успех от началото на кампанията.

Домакините от култовия стадион „Коритото”, които са водени от 70-годишния знаменит македонски треньор Гьоко Хаджиевски, пък са в серия от 3 поредни срещи без загуба.

Варненци поведоха чрез Даниел Иванов (45+3), а Славия изравни в 88-ата чрез 17-годишния сръбски талант Марко Милетич, за когото това бе втори гол в професионалния футбол.

По всичко изглежа, че турболенцията в най-стария столичен клуб между президента Венци Стефанов и треньора Златомир Загорчич ще става все по-силна.