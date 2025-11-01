Д обруджа победи с 2:0 Спартак Варна в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Тимът на Атанас Атанасов стигна до първия си успех в първенството от август насам, като сложи край на серията от 9 поредни мача без победа. Добруджа стигна до едва третата си победа в Първа лига през сезона.

Домакините започнаха мача по-добре, а Лукас Кардозо и Ивайло Михайлов опитаха удари, но без успех. Даниел Иванов опита изстрел за Спартак, но не уцели вратата.

Добруджа поведе в 35-ата минута. Томаш Силва се разписа след пас на Матеус Леони.

След почивката Томаш Силва беше близо до нов гол, но вратарят на Спартак Максим Ковальов спаси изстрела му. Кардозо също стреля, но стражът на Спартак се справи. Домакините стигнаха до втори гол в 79-ата минута. Лукас Кардозо намери Ивайло Михайлов, който бе точен с глава.

Добруджа остава на последно място с 10 точки, Спартак е осми с 16.