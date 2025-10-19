„Определено това беше мач, в който не започнахме добре, но се подобрихме. През първата част не стояхме стабилно. Теренът беше много труден, на който всичко се случва много бързо. Костваше ни да се адаптираме към условията през първата част. В крайна сметка сме отбор, който се опитва да доминира, притежавайки топката. Трудно намирахме празните пространства. Въпреки това можеше да се оттеглим с добър резултата на почивката, защото имахме две чисти положения. Първата част не ми хареса. През второто полувреме се приспособихме към обстоятелствата, разбрахме какво се изисква от нас и тотално превъзхождахме съперника. Сменихме начина на игра, усвоихме фланговете. Там трябваше да създаваме числено предимство и усилихме мощта в атака. Подсилвайки атаката с двама нападатели, ангажирахме техните защитници. Начинът, по който момчетата изиграха мача, беше невероятен. Заедно с това и публиката ни подкрепяше по невероятен начин. Заедно успяхме да обърнем мача", коментира треньорът на Левски Хулио Веласкес след победата с 3:1 над Черно море във Варна.

„Ключовото беше това, което направиха играчите. Те са главните герои на мача днес. Горд съм да имам тези играчи и да съм треньор на този отбор. Те винаги са на разположение да покрият всички наши изисквания като щаб. Това е нещо чудесно за нас. Ние не играем срещу Лудогорец, Спартак Варна или Черно море, а срещу всички отбори в лигата. Нашият път е да сме фокусирани ден за ден и мач за мач, а не да се оглеждаме какво правят другите. Подхождаме здраво стъпили на земята и скромни. В живота, който си вирне носа, е обречен на неуспех. Нещата се постигат с много работа", допълни испанският спец.