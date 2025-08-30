С тарши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви след успеха с 2:1 над Спартак във Варна, че отборът му се намира в добър момент и всички се наслаждават на него.

“Ние се намираме в добър момент и се наслаждаваме на този момент”, сподели Косич след мача.

“Доволен съм от първото полувреме, когато бяхме агресивни и пресирахме на терена. Получи се нервен двубой до последния момент и съм много щастлив, че спечелихме”, добави треньорът на Локомотив.

“Спартак Варна е добър отбор. Успяха да създадат добри шансове. Ние в началото на второто полувреме може би не бяхме достатъчно агресивни. Трябваше да направим повече през първото полувреме, когато имахме инициативата.”

“Момчетата последните двубои показаха, че могат да направят всичко. Te се трудят много на терена. Надявам се, че сега ще починем добре.”

“Искаме да печелим още двубои. В кръга на шегата – яд ме е, че сезонът не свършва сега.”

“Ще правим всичко, за да се подобряваме. Физически да сме по-добри. Преди двубоя знаехме, че може да станем първи. Не сме вкарвали излишно напрежение за това”, каза още Косич.

Колегата му в Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви, че „соколите“ не са заслужавали да загубят. Той имаше претенции и към съдията Георги Гинчев.

„Мисля, че бяхме близо до това да спечелим точка. Не заслужавахме да загубим. Платихме данък, защото нямаме опит. Допуснахме два много леки гола. С човек повече позволихме да ни вкарат гол в момента, в който трябваше да погледнем към победата“, коментира Хаджиевски.

„Няма да паднем след това поражение. Имаме сила и ще се вдигнем. В следващите мачове ще покажем, че имаме сила да се мерим с всички отбори.

Не мога да разбера съдията. Второто полувреме играхме само 20 минути. Не знам защо съдията накъсва играта през второто полувреме. Имаше шест минути добавено време, от които 3 не играхме.

Честитя на Локомотив и не поставям под съмнение тяхната победа, но мачът можеше да завърши и наравно“, каза още Хаджиевски.