Л егендата на Ботев Пд Георги Георгиев – Гецата разкри своите очаквания за дербито с Локомотив. Той е на мнение, че една победа сега може да вдигне отбора и заяви, че сега е време за печелене на точки, а не за красива игра. „Очаквам да стане един интересен двубой. Дано стане истински празник и на терена и на трибуните. Двата тима са в различни ситуации, но всички добре знаем, че това в подобно дерби остава на заден план. Да, Ботев Пд има своите трудности, но ще ги преболедува. Сега в отбора нещата са в ръцете на опитни хора. Видя се с предишните собственици какво се случи. Не е приятно, но сега се надявам и вярвам, че ще бъде различно. В този момент ще ги вдигне една победа. Вярвам в това. Това би им помогнало чисто психологически. До този момент за съжаление се пропиляха доста точки и отбора изостава в класирането. В такива моменти момчетата трябва да забравят всичко и да направят мача на живота си! Това е изключително важно за тях и за феновете. Скоро идва начело на отбора и Херо".

Цялото му мнение прочетете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX