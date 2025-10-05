С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство от борбеността на своя отбор, но и разочарование от крайния резултат след нулевото равенство с Лудогорец.

„Доволен съм от това, че успяхме да покажем, че сме отбор, който може да се бори, чието сърце още тупти. Тези хора за много кратък период успяваме да им променим облика на всеки един от тях. От резултата не съм доволен. Създадохме две-три 100-процентови положения за гол и само малшансът ни лиши от трите точки“, заяви поелият „армейците” за трети път спец от Казанлък.

Той добави: „Отношението, тяхната сплотеност – това, че всеки един от нас трябва да разбере какво предстои пред отбора, а именно много здрава работа. Смея да твърдя, че бяхме добри в притежанието на топката, в прехода в атака. Защитавахме се по начин, по който бяхме планирали. Червеният картон ни лиши от това да изпълним плана си докрай“.

Янев подчерта и значението на колективния дух: „Ако искаме да бъдем отбор, трябва да бъдем и в тежките моменти заедно. Цялата съблекалня подкрепя Лео (б.р. – Сантяго Леандро Годой, който пропусна накрая), защото той е много добро момче. Аз знам, че ще ни донесе много голове и победи. По-важното е старанието на целия отбор в тежката ситуация с 10 човека. Имахме положеия и с Илиан Илиев, и с Петко Панайотов, и с Йоанис Питас. Трябва да имаме търпение, да вярваме в качествата си. Трябва да се обединим. Ясно е, че пътят ще бъде тежък, но ние сме тук да го извървим.“

А ето как обясни тактическите си идеи: „Това са хората, с които разполагам на този етап, и трябва от тях да избера най-доброто, с което да се противопоставя на Лудогорец. Идеята ни с Питас беше да влезе, да вземе пространството между линиите, да се обърне, да комбинира с Лео. Всичко, което имахме като план, се получи, но това е благодарение на старанието в тренировките. Бях позитивно настроен преди мача, защото виждах старанието в целия тренировъчен процес през седмицата“.

„Желанието е основен фактор в това, което търсим като процес. Желанието днес беше изключително важно, за да изглеждаме по начина, по който изглеждахме, и хората на трибуните да вярват до последната минута, че можем да вкараме и да победим. На база краткото време, което имам, използвах най-доброто от качествата на играчите“, каза още треньорът на "червените", които останаха 12-и в класирането, или с други думи - пети отзад напред.