С тарши треньорът на Левски Хулио Веласкес празнува своя рожден ден. Специалистът днес навършва 44-години. Разбира се, по този повод от Левски излязоха със специална публикация по повод рождения ден на испанеца.

Ето какво написаха от Левски:

"Днес старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес празнува своя 44-ти рожден ден.

Роден на 5 октомври 1981 година в Саламанка (Испания), той застана начело на представителния отбор на ПФК „Левски“ на 5 януари 2025 година.

Хулио Веласкес записа до този момент 37 мача, в които постигна 18 победи. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 изведе „Левски“ до плейоф в Лигата на конференциите записвайки 8 мача в Европа.

В треньорската си кариера специалистът е водил още испанските „Валядолид Б“, „Поли“ (Ехидо), „Виляреал“, „Реал“ (Мурсия), „Бетис“, „Алкоркон“, „Алавес“ и „Реал“ (Сарагоса), португалските „Беленензеш“, „Витория“ (Сетубал) и „Маритимо“, италианския „Удинезе“ и нидерландския „Фортуна“ (Ситард).

Ръководството, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават на Хулио Веласкес здраве, лични и професионални успехи и много нови победи и щастливи мигове начело на любимия ни „син” тим."

