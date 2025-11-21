Т реньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди гостуването на Монтана от 16-ия кръг на българското първенство.

„В предишния мач не влязох в детайли да анализирам противника, погледнахме нещата глобално за случилото се второто полувреме, винаги с огромно уважение към противника. Поздравих противника за победата. Това, което не ми хареса, е динамиката през второто полувреме, имаше много накъсвания и малко игрово време. По никакъв начин не съм критикувал играта на съперника, а просто я оцених. Към всички показвам огромно уважение. Това, което ми харесва, е да е по-динамично и продължително владеенето на топката. Както казах след мача, беше и наша отговорност да играем по-добре, но не отиграхме доста ситуации така, както искахме. От всяка ситуация може да се получиш, с позитивно мислене и възприемане на нещата. Що се отнася до Монтана, няма да вляза в темата за сравнението с други отбори, но след като анализирах отбора им, когато имат време, пространство и топка, опитват да показват интересни неща. Не са отбор, който да играе предимно чрез рушене на играта. Ние ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модела ни на игра, да опитаме да диктуваме мача, когато държим топката. Ще опитаме да играем в тяхната половина по начин, по който показваме от доста време. Знаем, че трябва да влезем в мача скромно и да се раздадем. Не мога да кажа какъв е изходът на срещата, но отиваме там, за да спечелим. В последните 2 седмици тренирахме по невероятен начин, момчетата се подготвиха чудесно, тренират много добре, има невероятна енергия в отбора и колектива“, започна испанският специалист.

Що се отнася за останалите мачове до края на календарната година: „Определено отборът е подготвен. Единственото, което не е положително, са двамата контузени футболисти – Карл Фабиен и Ради Кирилов. Марин Петков ще отсъства заради наказание“.

Той не пожела да отговори за ритането на скамейката на дербито с ЦСКА: „Оставихте ме безмълвен от вашия въпрос, моля следващия“.

„Както преди малко казах, това е един отбор, който когато има време и пространство, показват интересни неща. Определено могат да бъдат опасни по крилата. Наясно съм на кои ситуации трябва да обърнем внимание. Имат играчи, които са способни да създадат проблеми в определен тип ситуации. Ако не си достатъчно внимателен в тяхната половина, може да ти създадат опасност с добрия си преход. Уважение към противника, очевидно ще покажем къде са силните и слабите страни на противника, но за нас приоритет е нашето собствено лице. Независимо дали сме домакини или гости, искаме да вкараме мача в руслото, което ние искаме“, допълни Веласкес за мача на „Огоста“.

„Говорим едно и също, казах и след мача – ситуациите, в които може да си усложниш мача, ние трябва да опитаме да ги решаваме с неща, които зависят от нас, за да не гуми мачът ритъм и динамика. Нас това ни облагодетелства и е нещо, което помага, за да се получи спектакъл“, повтори Веласкес за маниера на игра на Левски.

„Да, бях на мача и останах много доволен, че българският национален отбор спечели. Винаги е положително, когато побеждаваш, защото това носи спокойствие. Когато имаме играчи в националния отбор, предпочитам да се връщат след паузата след победи. Що се отнася до мача, бих искал да покажа уважение и не мисля, че съм човекът, който да оценява мача. Да, радостен съм да виждам България да побеждава“, каза испанският специалист за мача между България и Грузия, на който присъства и самият той.

„Всички показват невероятно отношение към тренировъчния процес. Правят го постоянно и в тази връзка това не е изненада за нас, защото това отношение продължава от дълго време. Както отбелязах – в паузите за националните отбори, а и между тях, енергията е на високо ниво и нещата са позитивно“, увери Хулио Веласкес.

Той говори за дългите тъчове на Монтана: „Да, обърнахме внимание на изпълнението на тъчове, това е една от силните им страни. След подобен тип ситуации съумяха да отбележат и голове. Имат и играч, който създава дълбочина в този тип изпълнение на тъчове. Много от тези ситуации приличат на изпълнение на корнер, защото защитниците излизат напред. Имаме го предвид. Във Висшата лига има много отбори и футболисти да се възползват така от тъчовете. Това са ситуациите, в които трябва да проявим внимание в защита. Най-добре ще ни се получи, ако не се стига до такива ситуации. Ако се създадат такива положения, трябва да подходим отговорно в защита“.

Веласкес бе питан и за шампионските амбиции на Левски, като не пожела да даде категоричен отговор: „Искам да остана здраво стъпил на земята. За мен е безотговорно да излизам и да говоря за неща, които биха се случили през май и юни, когато животът ти показва в личен план, че от днес за утре някой роднина може да умре и това тотално да промени живота ти. Във футболния свят нещо, което сега е прекрасно, след седмица може да е различно. Нещо, което днес е трагедия, може след седмица да е прекрасно. Затова се фокусирам само върху настоящето. Това, което може да се случи в бъдещето, в повечето случаи е следствие на настоящето. Радвам се, че хората мечтаят, това е плод и на показаното от играчите, които явно го правят добре. Моята отговорност е да се фокусирам върху мача с Монтана. Така ще бъде докато завършат различните минишампионати. В края на сезона ще видим какво сме постигнали. Моята отговорност е да направя така, че футболистите нито за миг да не губят нито процент от скромността си“.