С лавия отлети ютията от дъното на Първа лига, след като в столичното дерби на 11-ия кръг удари с 2:0 Локо София и се изкачи от 16-о на 11-о място.

Емил Стоев реално донесе втория комплект от 3 точки на „белите” за кампанията. Той откри резултата в полите на Витоша в 19-ата минута, а 62-рата подаде на капитана Иван Минчев, който удвои.

Така „Старата госпожа” от „Овча купел” прекъсна серията си от 4 поредни мача без победа и остави зад себе си на фаталната 13-а позиция единствения отбор в елита само с един успех – ЦСКА.

Локо София пък продължава да се лута из тунелите на посредствеността. „Железничарите” вече 7 поредни срещи са без победа в шампионата.