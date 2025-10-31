Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов използва социалните мрежи, за да мотивира отбора преди градското дерби срещу Локомотив. Той призова играчите да оставят всичко на терена, за да победят.

Ето какво написа Филипов:

„ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА! Жълто-черни, утре не е просто мач — това е битката на Пловдив. Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив! Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно.

Никой не помни кой е играл „добре“, помнят се само воините, които са се били до последно! Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко. Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв. За емблемата! За честта! За Ботев! Не забравяйте нашия девиз: Красота. Вяра. Борба.“