С портно-техническата обяви програмата за още три кръга от Първа лига. Голямата новина е, че вече има дата за дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на родния шампионат. То ще бъде на 8 ноември (събота) от 15:00 часа.

Трябва да отбележим, че пловдивският сблъсък между Локомотив и Ботев пък ще се играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.

ПРОГРАМА НА ПЪРВА ЛИГА

XIII КРЪГ



На 24 октомври, петък от 15:00 часа

Монтана – Арда

От 17:30 часа

Спартак Вн - Ботев Пд

От 20:00 часа

Локо Сф - Локо Пд

На 25 октомври, събота от 13:00 часа

Ботев Вр - Септември Сф

От 15:30 часа

Славия - Черно море

От 18:00 часа

Левски – Добруджа

На 26 октомври, неделя от 17:15 часа

ЦСКА – Берое

На 27 октомври, понеделник от 17:30 часа

ЦСКА 1948 – Лудогорец

XIV КРЪГ

На 1 ноември, събота от 12:00 часа

Добруджа – Спартак Вн

От 14:45 часа

Локомотив Пд - Ботев Пд

От 17:30 часа

Септември Сф – Славия

На 2 ноември от 12:45 часа

ЦСКА – Монтана

От 15:15 часа

Арда – Левски

От 17:45 часа

Черно море – Лудогорец

На 3 ноември, понеделник от 16:00 часа

Берое – Локо Сф

От 18:15 часа

Ботев Вр - ЦСКА 1948

XV кръг

На 7 ноември, петък от 15:00 часа

Спартак Вн - Септември Сф

От 17:30 часа

Ботев Пд – Добруджа

На 8 ноември, събота от 12:00 часа

Локо Сф - Ботев Вр

От 15:00 часа

Левски – ЦСКА

От 18:00 часа

Локо Пд – Берое

На 9 ноември, неделя от 12:30 часа

Славия – Монтана

От 15:00 часа

ЦСКА 1948 - Черно море

От 17:30 часа

Лудогорец - Арда