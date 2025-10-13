С портно-техническата обяви програмата за още три кръга от Първа лига. Голямата новина е, че вече има дата за дербито между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на родния шампионат. То ще бъде на 8 ноември (събота) от 15:00 часа.
Трябва да отбележим, че пловдивският сблъсък между Локомотив и Ботев пък ще се играе на 1 ноември (събота) от 14:45 ч.
ПРОГРАМА НА ПЪРВА ЛИГА
XIII КРЪГ
На 24 октомври, петък от 15:00 часа
Монтана – Арда
От 17:30 часа
Спартак Вн - Ботев Пд
От 20:00 часа
Локо Сф - Локо Пд
На 25 октомври, събота от 13:00 часа
Ботев Вр - Септември Сф
От 15:30 часа
Славия - Черно море
От 18:00 часа
Левски – Добруджа
На 26 октомври, неделя от 17:15 часа
ЦСКА – Берое
На 27 октомври, понеделник от 17:30 часа
ЦСКА 1948 – Лудогорец
XIV КРЪГ
На 1 ноември, събота от 12:00 часа
Добруджа – Спартак Вн
От 14:45 часа
Локомотив Пд - Ботев Пд
От 17:30 часа
Септември Сф – Славия
На 2 ноември от 12:45 часа
ЦСКА – Монтана
От 15:15 часа
Арда – Левски
От 17:45 часа
Черно море – Лудогорец
На 3 ноември, понеделник от 16:00 часа
Берое – Локо Сф
От 18:15 часа
Ботев Вр - ЦСКА 1948
XV кръг
На 7 ноември, петък от 15:00 часа
Спартак Вн - Септември Сф
От 17:30 часа
Ботев Пд – Добруджа
На 8 ноември, събота от 12:00 часа
Локо Сф - Ботев Вр
От 15:00 часа
Левски – ЦСКА
От 18:00 часа
Локо Пд – Берое
На 9 ноември, неделя от 12:30 часа
Славия – Монтана
От 15:00 часа
ЦСКА 1948 - Черно море
От 17:30 часа
Лудогорец - Арда