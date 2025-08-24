Д ушан Керкез ще има още една допълнителна мотивация да стигне до първата си победа като треньор на ЦСКА днес. Разбира се, по-важно от всичко останало трябва да е фактът, че и без това тя вече твърде дълго му се изплъзва – цели 4 официални мача. В тях дотук има 3 ремита и една загуба.

Такова чакане е нетипично и твърде дълго за клуб като ЦСКА. Противникът е достатъчно голям дразнител, че да бъдат „червените“ пределно мотивирани точно днес. Същото обаче се отнася и за Душан Керкез, който има много сериозна причина да си отмъщава конкретно на ЦСКА 1948. През миналия сезон точно този тим нанесе най-тежката загуба на босненския специалист от неговото идване в България.