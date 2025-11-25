Когато ЦСКА привлече Леандро Годой от Берое през лятото, и то за рекордните за вътрешен трансфер 1,5 млн. евро, много фенове на „червените“ се питаха защо клубът им вади толкова пари за играч, на чийто пост отборът е подсигурен с Йоанис Питас. Сериозен и опитен голмайстор. Но ето, че с течение на сезона тази инвестиция започна да се отплаща и Годой постепенно изплаща милионите, които ЦСКА вложи в него.

Именно Кошмара беше големият герой при сладкия успех над Ботев Пд. Да, наясно, че сме тимът на Христо Янев беше по-добър от този на Димитър Димитров, и особено през втората част, когато „канарчетата“ рухнаха физически. Но след като Йоанис Питас пропусна дузпата, сякаш много от феновете на ЦСКА вече биха били доволни на евентуално равенство. В този момент обаче на сцената излезе Леандро Годой, който първо изравни, а след това, вече в добавеното време, вкара изключително майсторски гол и хвърли в екстаз „червена“ България. Само се замислете какъв шамар щяха да понесат феновете на ЦСКА, ако след запомнящата се победа над Левски във Вечното дерби, отборът се бе спънал в Ботев Пд, който е доста назад в класирането. Е, това не се случи, най-вече заради Кошмара, който освен, че беше в точното време на точното място, показа и класата, заради която шефовете на „червените“, притиснати от поредната криза на резултатите в последните години, решиха да развържат портфейла.

