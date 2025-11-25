Е дин от най-скандалните червени картони в историята на английския футбол видяха зрителите на мача между Манчестър Юнайтед и Евертън от 12-ия кръг във Висшата лига.

В 13-а минута футболистите на "карамелите" Майкъл Койн и Идриса Гей се скараха на терена след грешка в защита.

Сенегалецът се разкрещя на своя съотборник, като дори му удари шамар.

Главният арбитър Тони Харингтън реагира мигновенно и показа директен червен картон на полузащитника, който полудя и едва бе удържан да не скочи да се саморазправя.

Гей едва бе удържан от вратаря Джордан Пикфорд, а "карамелите" продължиха с 10 души.

Много рядко може да се види играч да бъде изгонен след пререкания със свой съотборник по време на двубой на такова високо ниво.

Трябва да отбележим, че въпреки, че игра с 10 души, Евертън спечели с 1:0 с красив гол на Дюзбъри-Хол в 29-ата минута.