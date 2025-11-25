Ф ренското чудо във фигурното пързаляне Сюрия Бонали остана без всичките си медали, които завоюва през кариерата си. 51-годишната звезда, която се отказа през 1998 г., разказа драматичната случка в Инстаграм, където призна, че й идва да плаче от яд.

От 1997 г. Бонали живее в САЩ, като от четвърт век се е установила в Лас Вегас. Именно там тя станала жертва на обир, докато била при майка си в Минесота. Сюзан Бонали е в болница, където се бори с рак на белия дроб, гърдата и гръдната кост. Самата Сюрия също се лекува от рак на гърдата, а действията на крадците буквално са я съкрушили.

„Всичките ми медали, които спечелих в миналото на различни световни и европейски първенства, за съжаление са изчезнали. Преди няколко дни ограбиха къщата ми и откраднаха всичките ми ценности. Някои хора смятат, че е по-добре да крадат, отколкото да ходя на работа“, оплака се Сюрия, която е петкратна европейска шампионка и 9-кратна шампионка на Франция. Освен това тя завоюва три сребърни отличия от световни и едно от Евро 2006 в София.

Полицията е възстановила записи от видеонаблюдението в дома на Бонали, но крадците са носили маски, като сега бившата спортистка ще сложи нови камери, тъй като досегашните са били съборени.

Самата Сюрия, която беше истинска атракция в своето време с акробатичните си изпълнения и задно салто на леда, няма намерение да се мести от квартала си. Тя обаче призова за бдителност: „Бързо напомняне към жителите на Вегас и собствениците на заложни къщи: ако видите чуждестранни златни или сребърни медали за продажба, моля, обадете се незабавно в полицията“.

156-сантиметровата Бонали е била изоставена като новородено, като биологичната й майка била от остров Реюнион, а бащата – от Кот д'Ивоар. Осиновена е в Ница от учителката по физическо Сюзан и чертожника Жорж. „Взехме бедно и тъмнокожо бебе, защото такива никой не взима“, ще разкаже по-късно майка й, която заедно с мъжа си искали дете от любимата им Индия, но получили обаждане от сиропиталище във Франция. Кръстили дъщеря си Сюрия, което означава слънце на хинди. Отгледали я в малка къща без течаща вода с 26 кози, които трябвало да дои. Малката била обучавана вкъщи от майка си, която й преподала и първите уроци по гимнастика. После практикувала фехтовка, гмуркане и много други спортове, в които показвала голям талант.

Сега Бонали работи като треньор и е омъжена за свой американски колега – Питър Байвър.