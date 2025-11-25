Седем е добро число! Това се потвърждава за пореден път, когато става въпрос за Левски. Хулио Веласкес и компания постигнаха нещо впечатляващо с победа 5:1 над Монтана. „Сините“ вече са цели 24 гола плюс. И това ги нарежда именно на седма позиция по този показател в Европа. Разбира се, става въпрос за първенствата, които се провеждат по схемата есен-пролет, защото има и такива, които приключиха като шведското или предстои това да се случи след кръг или два. В тези, които тепърва набират сила, е само едно от Топ 5, в което има отбор с по-добри показатели от „сините“. Едва ли ще изненадаме някой, ако обявим, че това е Байерн. „Червената“ машина няма спиране гази всичко наред. Тимът на Венсан Компани е отбелязал досега 41 гола и е допуснал едва 8! Така баварците са напред с цели 33 попадения. По-добре от тях върви само ТНС от Уелс, който в изиграните досега 17 мача в своето първенство, е постигнал голова разлика от 51:15! Това му гарантира преднина от 9 точки.

