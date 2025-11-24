С лавия надви Ботев Враца с 1:0 в последния мач от 16-я кръг в първа лига. Единственият гол Под Околчица вкара Исак Соле в 81-ата минута. Това бе трети пореден успех за "белите" в първенството. Те вече имат актив от 21 точки на седмото място. Врачани са позиция по-надолу със същия актив. В следващия кръг Славия приема Добруджа, а Ботев Враца гостува на шампиона Лудогорец.

Ботев Враца започна по-активно двубоя, като приложи домакински натиск в началните минути на срещата под Околчица. В осмата минута Леви Нтумба отрази изстрел на Ромееш Ивей, след което Кристиян Стоянов изчисти в краката на Радослав Цонев, но той стреля над вратата.

Янис Гермуш си освободи пространство за изстрел в 17-ата минута, но прати топката покрай вратата на Димитър Евтимов. Кристиян Балов напредна отляво в 22-ата минута, но Димитър Евтимов излезе добре и затвори крилото на Славия.

Гермуш върна към Иван Минчев в 56-ата минута, но Милен Стоев се намеси, за да попречи на капитана на "белите" да стреля по-точно. Врачани отговориха с изстрел по земя извън наказателното поле на Даниел Генов. В 64-ата минута при разбъркване в наказателното поле Мартин Георгиев овладя на гърди, а след това стреля, но в страничния стълб на вратата, пазена от Димитър Евтимов.

Славия поведе в резултата в 81-ата минута! Гермуш разсече защитата на Ботев с пас към Емил Стоев, а той пусна остър пас успоредно на голлинията, а Исак Соле засече топката във вратата на Евтимов.

Най-добрата възможност за Ботев Враца бе в 87-ата минута, когато Милен Стоев отправи удар отблизо, но намеса на Нтумба и изчистване от голлинията на Емил Стоев предотвратиха изравняването на резултата.

Очаквайте подробности!

