М ениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, се извини за конфронтацията, която имаше с телевизионен оператор, заснемащ двубоя на тима, ръководен от него, срещу Нюкасъл в събота, съобщи агенция „Ройтерс“. Испанецът остана бесен след няколко съдийски отсъждания по време на загубата с 1:2 в североизточна Англия и изглеждаше сякаш прехвърли гнева си върху оператора до страничната линия. По време на пресконференция преди кръга в Шампионската лига Гуардиола заяви, че се срамува от действията си.

„Чувствам се засрамен, когато погледна какво съм направил. Не ми харесва. Извинявам се на оператора. Аз съм си аз. Дори след 1000 мача не съм перфектен и правя грешки. Защитавам отбора си и клуба“, каза 54-годишният специалист. Загубата на Манчестър Сити от Нюкасъл остави отбора на 7 точки зад лидера във Висшата лига Арсенал. „Гражданите“ ще имат възможност веднага да забравят за поражението при домакинството си срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига, което ще бъде и мач номер 100 за Гуардиола начело на „небесносините“ в турнира.

„Това е много важна надпревара. Специална е за играчите. Да се противопоставяш срещу най-добрите отбори в Европа е невероятно, огромен момент. За клуба, но и като репутация, престиж и финанси е много важно“, добави той.

Манчестър Сити се намира на 4-ото място в най-престижния клубен турнир с 10 точки и е непобеден след четири кръга. При успех тук, с три оставащи двубоя, „гражданите“ ще са на удобна позиция да завършат в топ 8 и да се класират директно за фазата на елиминациите, избягвайки затрудненията, които претърпяха миналата кампания.

„Сега започват последните четири мача. Два домакински и две гостувания. Много е важно да завършим сред първите осем, утре ни трябва победа. Още една точка и ще сме класирани за следващия етап. Утре е важен ден и ще се фокусираме над това, което трябва да направим“, каза още Гуардиола.

Той потвърди, че полузащитниците Родри и Матео Ковачич ще пропуснат двубоя, като и двамата се възстановяват от контузии. Когато беше попитан, отговорът беше: „Ковачич няма да е готов за утре. Родри ще се върне скоро. Не знам точно кога, но ще бъде скоро. Ще изчакаме още малко, за да сме сигурни, че е готов.“

Във вторник английският тим ще се изправи срещу германския Байер Леверкузен, който е на 21-о място в Шампионската лига с една победа, две равенства и една загуба.

