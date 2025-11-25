Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

21:00 Обзор на кръга в английската Висша Лига

22:00 Саутхемптън - Лестър Сити, Чемпиъншип

03:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Орландо Мeджик

Diema Sport 3

12:00 Шанхай Порт – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия

17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

18:00 Ал Уахда - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия

21:30 Формула 1: Екстра

Nova Sport

09:45 Мелбърн Сити – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия

12:00 Гангвон - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Ченгду Ронгченг - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Сепахан - Ал Хюсейн, Шампионска лига на Азия 2

20:15 Ал Хилал - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

18:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Фенербахче – Бенфика

20:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Реал Мадрид

22:00 Бодьо/Глимт – Ювентус, Шампионска лига

MAX Sport 2

19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Виртус Болоня

22:00 Марсилия – Нюкасъл, Шампионска лига

04:00 НХЛ: Едмънтън Ойлърс - Далас Старс

MAX Sport 3

15:00 Челси – Барселона, Младежка Шампионска лига

18:00 Калчо мания

19:45 Аякс – Бенфика, Шампионска лига

22:00 Челси – Барселона, Шампионска лига

00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга

MAX Sport 4

19:45 Галатасарай - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига

22:00 Манчестър Сити - Байер Леверкузен, Шампионска лига

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизи

EUROSPORT

11:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже, квалификация

15:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже

19:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Германия - Италия, групова фаза, жени

