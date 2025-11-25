Diema Sport
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
21:00 Обзор на кръга в английската Висша Лига
22:00 Саутхемптън - Лестър Сити, Чемпиъншип
03:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Орландо Мeджик
Diema Sport 3
12:00 Шанхай Порт – Сеул, Елитна Шампионска лига на Азия
17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
18:00 Ал Уахда - Ал Сад, Елитна Шампионска лига на Азия
21:30 Формула 1: Екстра
Nova Sport
09:45 Мелбърн Сити – Джохор, Елитна Шампионска лига на Азия
12:00 Гангвон - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Ченгду Ронгченг - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Сепахан - Ал Хюсейн, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Хилал - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 1
18:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Фенербахче – Бенфика
20:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Реал Мадрид
22:00 Бодьо/Глимт – Ювентус, Шампионска лига
MAX Sport 2
19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Виртус Болоня
22:00 Марсилия – Нюкасъл, Шампионска лига
04:00 НХЛ: Едмънтън Ойлърс - Далас Старс
MAX Sport 3
15:00 Челси – Барселона, Младежка Шампионска лига
18:00 Калчо мания
19:45 Аякс – Бенфика, Шампионска лига
22:00 Челси – Барселона, Шампионска лига
00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга
MAX Sport 4
19:45 Галатасарай - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига
22:00 Манчестър Сити - Байер Леверкузен, Шампионска лига
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизи
EUROSPORT
11:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже, квалификация
15:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже
19:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Германия - Италия, групова фаза, жени