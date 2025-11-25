Р аботата по стадион "Българска армия" продължава. Тази вечер бе реализиран втори тест на фасадното осветление на съоръжението.

Този път бе изпробвана различна технология в търсене на оптималния резултат. За целта бяха монтирани нов тип осветителни тела.

Ето какво гласи съобщението на "червените":

"Най-модерният стадион в България продължава да се оформя с бързи темпове - все повече се доближаваме до момента, в който "Българска армия" ще отвори врати, за да посрещне мачовете на ЦСКА и да зарадва "червените" фенове с уникални възможности и изживявания.

Тази вечер бе реализиран втори тест на фасадното осветление на нашия дом -като този път бе изпробвана различна технология в търсене на оптималния резултат. За целта бяха монтирани нов тип осветителни тела - т.нар. wall washers, които са позиционирани от вътрешната страна на елероните по фасадата. Разположени на три реда, те отново постигнаха впечатляващ резултат, подобно на първоначалните проби.

В допълнение за първи път бяха поставени осветителни тела и върху козирката на Сектор В - върху линията, разделяща плътния участък и прозрачното покритие с поликарбонат. Това позволява да се постигне равномерна осветеност в максимална степен при различните сценарии на разпръскване на светлината. Освен въздействащ резултат, този вариант на осветяване осигурява възможност фасадата да съчетае цветовете на българския флаг.

По време на първоначалните тестове на осветлението, реализирани наскоро, фасадата изгря изцяло в червено благодарение на стълбове, снабдени с прожектори с RGBW осветление от последно поколение.

Крайното решение за фасадното осветление ще бъде взето след полеви тест на всички опции и избор на най-подходящата система за специфичната фасада на "Българска армия".