Легендата на Левски Стефан Стайков коментира пред „Мач Телеграф“ победата с 5:1 над Монтана на стадион „Огоста“. Бившият вратар е на мнение, че играчите са показали реакция след загубата от ЦСКА с 0:1 и в неделя са направили поредната крачка в правилна посока. „Левски игра добре и футболистите оправдаха доверието, което им беше гласувано от страна на Хулио Веласкес. Показаха някои много добри неща и мисля, че заслужено се поздравиха с този успех. Срещу ЦСКА не показахме нещо особено, но сега беше различно. Доволен съм от този успех. Беше много важно за всички да спечели Левски и да увеличи преднината в класирането. Направи се поредната крачка към титлата и така трябва да се продължи. Не е приятно, че загубихме от ЦСКА, но и това се случва понякога. Сега показаха реакция и веднага футболистите се върнаха в това темпо, което трябва да бъдат. Бързите голове бяха много ключови в този двубой".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

