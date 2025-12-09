Левски приключи убедително на първото място след есенния дял на шампионата. Въпреки всичко към „сините“ и техния треньор Хулио Веласкес имаше критики за отделни мачове и решения на испанския специалист. Разбира се по-голямата част бяха отправени след неспечелените мачове от Левски – гостуванията на Ботев Вр (0:0), Локомотив Пд (0:1) и Славия (0:2), нулевото реми срещу Лудогорец на „Герена“ както и поражението в дербито с ЦСКА с 0:1. Започнаха да се чуват мнения, че „сините“ са неспособни да печелят големите мачове. В крайна сметка обаче нека да теглим чертата след есенния дял и да видим какво показват фактите. Отборите, които са най-близо до Левски и допълват челната четворка в класирането са Черно море, ЦСКА 1948 и Лудогорец. От три мача срещу тези противници „сините“ нямат загуба и взеха общо 7 точки от 9 възможни. След много силно второ полувреме и точни смени от Хулио Веласкес те обърнаха Черно море на „Тича“ от 0:1 на почивката до 3:1 в своя полза.
