Л евски следи за трансфер на "Герена" нападателя на Септември София Бертран Фурие, научи "Мач Телеграф". Камерунецът, който има и френски паспорт, се представа силно и през настоящия кампания, след като миналия сезон се появи в Първа лига с гръм и трясък. Нападателят заби два гола във вратата на ЦСКА и един в тази на Левски, а отборът му Септември записа сензационни победи над двата родни гранда.

Възможно е Бертран Фурие да се присъедини към "сините" още по време на зимната пауза. Интересно е да се отчете, че той гледа почти всеки мач на Левски на "Герена". Нападателят сяда в журналистическата ложа в Сектор В.

