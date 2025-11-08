Левски от много години не е бил толкова стабилен и неоспорим фаворит във Вечното дерби. "Сините" играят страхотен футбол от началото на сезона и в Първа лига, и в Европа. Треньорът на тима Хулио Веласкес успя да изгради страхотен отбор, в който всеки знае точните си функции и ги изпълнява с цялата дисциплина на света. На "Герена" няма звезди, а звезден колектив, който буквално помита всичко по пътя си. Левски е в серия от 6 поредни победи, но по-важното е, че те бяха спечелени по един страхотен, категоричен начин, а в 5 от тях тимът вкара по 3 гола. Истинска класика в "синьо". Футболът, който Левски демонстрира, кара феновете да мечтаят за титлата, а и за разгром над ЦСКА днес. Това ясно пролича от скоростта, с която агитката изкупи билетите за мача. На целия този фон Левски трябва да се протегне смело към титлата. Няма място за мотаене, шикалкавене и някакви странни еквилибристики. Левски и Сектор Б се нуждае от едно хубаво пребиване на ЦСКА от една страна, за да се покаже кой е ШЕФЪТ - "сините" ще изпреварят "червените" по спечелени точки във вечната класация на елита на България, ако бият в дербито. От друга страна победата ще е изключително важна в битката за титлата, макар и тази дума все още да не се изрича с пълно гърло на "Герена". Успехът ще даде бонус самочувствие на "сините" освен стандартните 3 точки.

