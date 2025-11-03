Б отев Враца удържа, а дори можеше да спечели срещу хита в Първа лига от началото на сезона ЦСКА 1948 - 0:0. Този път гостите не показаха игра, достойна за полуфинал в Шампионска лига, както в първите 80 минути срещу Лудогорец преди седмица (бел. ред. - поне според собственика им Цветомир Найденов) и дори можеше да си тръгнат и с празни ръце от Враца.

Мачът на стадион "Христо Ботев" започна с натиск на гостите, като в 7-ата минута Елиас Франко шутира от малък ъгъл, но рикошет в крака на Ариан Кабаши направи топката по-лесна за улавяне от Димитър Евтимов. След четвърт час игра Георги Русев центрира от пряк свободен удар и намери Лаша Двали, но ударът му с глава завърши с топка покрай левия стълб.

В 18-ата минута ЦСКА 1948 имаше претенции за дузпа за спъване на Иван Горанов срещу Русев в наказателното поле. Първоначално Георги Стоянов замълча, а колегите му от ВАР - Станимир Тренчев и Ивайло Ненков, не го привикаха и играта продължи. Натискът на хората на Иван Стоянов продължи, докато врачани бяха принудени да се бранят. Борислав Цонев получи възможност за изстрел от дистанция в 34-ата минута, но прати топката покрай вратата на Димитър Евтимов.

В началото на второто полувреме хората на Тодор Симов опитаха да вдигнат оборотите, но така и не успяха да вземат превес в игрово отношение. В 64-ата минута Русев опита мерника си, но Евмитов внимаваше и се се намеси с вещина след шута от дистанция на капитана на гостите. Ботев Враца получи шанс в 74-ата минута, когато Ромееш Ивей стреля отдалеч, но не затрудни Петър Маринов.

Пет минути преди края на редовното време Радослав Цонев шутира от пряк свободен удар, но уцели стената на гостите и топката излезе в ъглов удар, след който домакините искаха дузпа за игра с ръка на Георги Русев, но такава нямаше и играта продължи.

Така Враца спря ЦСКА 1948 и удари едно рамо на Левски. "Сините", които са лидери в класирането, вече са на пет точки пред столичани и цели 11 пред третия Лудогорец, който все пак е и с мач по-малко. Врачани имат 18 пункта в актива си.

