Л окомотив Пловдив постигна драматична победа с 2:1 при визитата си на Спартак Варна в мач от седмия кръг, с която излезе временно начело класирането на efbet Лига.

Двата отбора завършиха срещата с по 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен карто пък си изработи Луис Пахама от домакините в 90+3 минута. С успеха си пловдивският тим продължи серията си без загуба от началото на сезона и излезе на първо място с актив от 15 точки. Спартак 1918 Варна остава с 4 точки и все още е без победа от началото на първенството.

Срещата започна на високи обороти, като още във втората минута Енцо Еспиноса стреля към вратата на домакините, но топката премина над гредата. В 4-ата минута „смърфовете“ откриха резултата – Адриан Кова намери Парвиз Умарбаев в наказателното поле, а той с едно докосване прехвърли Максим Ковальов за 1:0.

Спартак опита да отвърне на удара, като в 15-ата минута Даниел Иванов стреля технично, но топката срещна гредата. Малко по-късно Ивайло Иванов опита удар от далечно разстояние, но пропусна вратата. В 38-ата и 49-ата минута домакините създадоха нови опасности, но Милосавлиевич спаси ударите на Матео Петрашило и Луис Пахама. Адриан Кова също пропусна шанс за Локомотив в 43-ата минута.

След продължителен натиск Спартак успя да изравни в 77-ата минута. Деян Лозев центрира в наказателното поле, където Будинов продължи с глава, а Бернардо Коуто отблизо реализира за 1:1.

Драмата се реши в 83-ата минута, когато след центриране Цветослав Маринов изпусна Мартин Атанасов, който продължи към Мартин Русков, а той отблизо вкара за 2:1.