Л окомотив Пловдив блъсна челно шампионските амбиции на Левски, след като спечели с 1:0 дербито от 10-ия кръг на Първа лига.

Гола за първата загуба на „сините”, с които не спира да се гордее испанският им треньор Хулио Веласкес, вкара колумбиецът Хуан Переа, взривявайки трибуните на „Лаута” в 33-ата минута. Той се възползва от безобразна грешка на бразилеца Майкон, открадна му топката, влезе в пеналтерията и с левачката препарира националния вратар Светослав Вуцов пред ужасения поглед на изживяващия се като подкастър негов баща Велислав Вуцов. За Переа това бе сефте попадение за кампанията.

Така Локо Пловдив записа първи успех над Левски от 2 години. На 6 август 2023-та „бяло-черните” ликуваха с 2:1, като мачът тогава също бе на „Лаута”.

С поражението тази вечер „сините”, които във втора поредна среща не съумяха да реализират гол, официално сдадоха върха в класирането, оставяйки на първото място ЦСКА 1948 с 2 точки преднина.

Ако утре и шампионът Лудогорец се поздрави с успех срещу Монтана, също ще мине Левски, който ще се смъкне даже на четвърта позиция, а трети ще си остане Локо Пловдив. Към момента „смърфовете” са с точка пред „орлите” от Разград.