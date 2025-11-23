Л удогорец победи с 2:0 Септември в София. Точни за гостите бяха Диниш Алмейда и обичайният заподозрян – Ивайло Чочев. Срещата бе дебют начело на шампионите на новия треньор – норвежецът Пер-Матиас Хьогмо.

В 14-ата минута Петър Станич проби по десния фланг и центрира в наказателното поле на Септември Сф, където домакините не действаха концентрирано. Топката стигна до Ерик Биле, който бе на много изгодна позиция и стреля мощно, но топката се спря в напречната греда, а след това тупна пред голлинията. Шампионите поведоха в 25-ата минута. След превъзходно центриране от корнер на Петър Станич Диниш Алмейда се възползва от неразбирателство между вратаря на домакините Янко Георгиев и защитника Виктор Очаи, и с глава откри резултата.

След час игра съдията отмени изравнителен гол на Мартин Христов от домакините, след като няколко минути ситуацията беше разглеждана с VAR. Първоначално се анализираше дали топката е преминала голлинията на Лудогорец с целия си обем, което беше потвърдено от видео повторението. Малко преди да дойде центрирането отдясно обаче Мартин Христов си помогна с ръка при овладяването на топката в наказателното поле на Хендрик Бонман, което накара Красен Георгиев да отсъди фаул в атака и да не признае попадението.

В 67-ата минута Кайо Видал проби по десния фланг и центрира в наказателното поле на Септември, където Робин Схаутен се размина с топката и тя падна на крака на Ивайло Чочев, който не пропусна да прати топката за втори път във вратата на Янко Георгиев – 2:0 за „орлите“.

До края на мача домакините натиснаха в търсене на попадение, но до такова не стигнаха. Шампионите пък можеха да стигнат и до още едно попадение, но пропуски направиха Кайо Видал и Агибу Камара. В четвъртък Лудогорец превключва на вълна „Лига Европа“, като приема испанският тим Селта Виго в Разград.