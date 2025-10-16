З ащитникът на Левски Майкон даде интервю за предаването "Домът на футбола" по DIEMA SPORT. Той говори за адаптацията си в България, сезона на отбора, феновете и Хулио Веласкес. Бразилецът коментира страхотния си гол срещу ЦСКА 1948, както и сподели своите очаквания за гостуването на Черно море. "Роден съм в малкото градче Итабуна, щата Баия. След това се преместихме в щата Еспирито Санто, заедно с моето семейство. Там прекарах детството си. Що се касае до футбола, още от най-раннта детска възраст си личеше, че ще стана футболист. В моето семейство всички гледат и играят футбол.Никой от тях не е бил професионалист. Единствено аз успях да сбъдна мечтите на всички и да се реализирам като професионален футболист", започна Майкон.

"Най-трудното беше часовата разлика. На терена не са толкова различни. В България има сериозна конкуренция и се играе физически футбол. Аз мисля за моята игра и как да давам най-доброто от себе си във всеки един двубой. Свикнах с начина на живот в България. Извън терена съм спокоен и тих човек. За мен най-големият приоритет е семейството ми. Старая се да прекарвам най-много време с тях. Ако те са добре, и аз съм добре. България е спокойна държава. Има много различия с Бразилия. Имах проблем с адаптацията към храната. Не е типична българска храна, но много харесвам как тук се приготвят спагети "Карбонара". Това е нещо, което в Бразилия трудно се намира", призна защитникът.

"Тук видях за първи път сняг. Там, откъдето идвам, е много трудно да има сняг. Свикнах със студеното време. Голям проблем беше, че по време на мач изпитвах трудности, когато краката ми измръзваха. Най-важно е винаги да търсим победата. Винаги правим опит да играем атакуващ и агресивен футбол. Всеки на терена се стреми да дава най-доброто от себе си. Всичко това води до добрите резултати на отбора. Колективът е на високо ниво и във всеки мач се подобрява. Целта е всеки да дава най-доброто от Левски", сподели Майкон.

Той се върна и към мачовете в Европа през лятото и подкрепата на привържениците. "Феновете винаги са зад нас и ни подкрепят, независимо дали губим или водим. Мисълта ни е да не ги разочароване. Тяхната подкрепа е едно от най-важните неща. Заедно с тях и ако Господ е рекъл, в края на сезона може да станем шампиони. Веласкес може да ти вдъхне доверие. Подхожда по различен начин във всеки мач. Успява да ни предаде идеите си, начина си на мислене и положителната си енергия. Много гори в играта и има изключителна страст във футбола. На полувремето често ни мотивира още повече. Това е ключово и много важно за нас", каза бранителят по адрес на треньора на Левски.

"Никога не съм бил типичният бек, въпреки че тук изпълнявам тази роля. Играл съм и на други позиции в нападение, а тук и като халф. Да можеш да играеш на няколко позиции допринася за развитието ни като отбор. Виждаме, че не само аз, но и други мои съотборници се справят на други позиции. Всеки е подготвен да покаже най-добрата си версия". Майкон говори и за гола си с пета срещу ЦСКА 1948. "Това със сигурност е най-красият ми гол. Истината е, че бях гледал няколко такива изпълнения. Първата ми мисъл беше да шутирам веднага, но след това ситуацията се промени. В крайна сметка най-важното е, че финалното отиграване се получи и отбелязах".

Бразилецът сподели очакванията си за предстоящото гостуване на Черно море. "Чака ни тежък мач. Наясно сме, че ще бъде здрава битка. Черно море е силен отбор и на собствен терен играе доста твърдо. Ние ще търсим победата и е важно да сме концентрирани. Ще се опитвам максимално да помогна на отбора да победи. Всеки мач е труден, защото всички играят на 110% срещу нас. Гледаме мач за мач и не мислим толкова много, че сме първи в класирането. Мисълта ни е насочена към това да се представим добре, но винаги се стремим към първата позиция".

"Разбрах доста неща за Левски. Ние сме отборът с най-много фенове в страната. Те са изключително отдадени и страстни. Ние трябва да ги зарадваме с трофеи", каза Майкон.

Крайният защитник отговори и на няколко блиц въпроса:

- Кой е най-бързият футболист в Левски?

- Сангаре.

- Кой е най-техничният?

- Бала.

- Най-забавен?

- Алдаир.

- Кой ще изпълни дузпа в 90-ата минута?

- Бала.

- Кой пуска музиката в съблекалнята?

- Кристиян Димитров.

- Кой има най-добър стил на обличане?

- Охене.

- А най-лош?

- Доста са.

- С какво би се почерпил след победа?

- Вода. Не пия алкохол. Наскоро ми забраниха и безалкохолните напитки.

- Любима песен на агитката?

- Трудно ми е да я изпея, но тази, която след края на мача всички сме пред Сектор Б и пеем заедно.

