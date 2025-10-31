Л евски пусна мистериозен пост в социалните мрежи, който предизвика множество догадки сред феновете на отбора. Публикацията, споделена навръх Хелоуин, носи характерна тъмна и загадъчна атмосфера – на нея се виждат четирима мъже в черни шлифери, седнали на маса за покер с питиета пред себе си.

Най-загадъчният елемент във визията са белите цифри на часовник, „спрял“ на 19:14, както и изобразен черно-бял локомотив в дъното на изображението. Какво точно подготвя маркетинговият екип на „сините“ предстои да стане ясно, но привържениците вече гадаят – част от тях смятат, че постът загатва за представяне на нова марка уиски или друг вид спонсор, докато други предполагат, че е свързан с предстоящия двубой срещу Арда.

