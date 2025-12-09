Днес Монтана гостува на Ботев във Враца в дербито на Севезопадна България. Мачът е изключително важен за тима на Анатоли Нанков, който няма победа вече три месеца и е затънал в класирането. Това обаче е по-малкият проблем на гостите. По-големият е сериозният брой контузени играчи и такива, които до последно ще висят за мача. Освен дълготрайно контузения вратар Марсио Роса и пропусналия предходните два двубоя Владислав Цеков, Давид Малембана със сигурност отпада от сметките, както за утрешния мач, така и за двубоя за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Централният бранител получи травма при загубата с 1:2 от Локомотив (София) в миналия кръг. В последния момент ще се реши дали Филип Ежике и Соломон Джеймс ще могат да вземат участие, тъй като и те са с леки проблеми. Но е по-вероятно да бъдат вдигнати на крака за мача на стадион „Христо Ботев“.

