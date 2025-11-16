С елекционерът на националния отбор по футбол на Турция Винченцо Монтела заяви, че победата с 2:0 срещу България не е дошла лесно.

„Първо искам да поздравя нашите играчи. Не беше лесен мач. Поздравявам и България. Допуснахме няколко положения през второто полувреме, което беше малко разочароващо“, каза Монтела.

Относно ентусиазма на феновете на Бурса, Монтела каза: „Изпитахме невероятна страст в Бурса. Това ни развълнува. Един мой италиански приятел каза, че за първи път вижда такава атмосфера тук в живота си.“

Попитан за предстоящото гостуване на лидера в групата Испания, треньорът отговори: „Това е мач, който няма да има голямо значение по отношение на класирането, но е важен за нас. Запазихме играчите си за този мач в днешния с ротация и смени. Какъвто и състав да използваме, конкуренцията е много силна. Имаме доверие във всички наши играчи.“