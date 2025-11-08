Днешното издание на дербито между ЦСКА и Левски ще бъде 42-ото във всички турнири, в което единият треньор ще е българин, а другият чужденец. За Христо Янев дербито е първо, а за Хулион Веласкес второ. През миналата пролет испанецът премери сили с български колега – Александър Томаш, като двубоят завърши без победител - 2:2.

Историята на съперничеството между наши и чужди специалисти в това дерби е почти толкова дълга, колкото самото дерби. Още в края на 1948 година по време на първия сезон от съществуването на „А“ група, в големия мач единият треньор е чужденец. Става дума за унгареца Шомлай, който води Левски. Най-често той се е изправял срещу Крум Милев, а общо мачовете му са 5, в които той няма загуба. Унгарецът е единственият чужденец, който е стигал до толкова много дербита без да е губил нито веднъж.

Като цяло съперничеството между родните и чуждите специалисти може да се погледне от няколко аспекта. Единият е свързан с това не кой отбор печели, а какъв е треньорът победител. Тук прави впечатление, че нашите специалисти триумфират по-често. От 41 сблъсъка, 14 пъти е ликувал отборът, воден от български наставник, 17 са равенствата, а едва 10 пъти победител е бил чужденецът. С оглед тази тенденция по-доволни преди днешния сблъсък трябва да са в червения лагер, тъй като в ЦСКА в момента треньорът е българин.

Цялата разработка вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX