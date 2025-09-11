З ащитникът на България и германския Дармщат Фабиан Нюрнберг разказа какво е да се изправиш срещу един от най-добрите футболисти в света Ламин Ямал. 26-годишният ляв бек започна като титуляр за "лъвовете" срещу Испания в световна квалификация на "Васил Левски", загубена с 0:3. Директният дуел със звездата на Барселона е останал запечатан в паметта му. "Беше поразително да видя колко огромни са всъщност разликите. На моменти се чувствах сякаш никога не съм играл футбол преди“, каза Нюрнбергер в интервю за Transfermarkt, смейки се.

Нюрнбергер игра като ляв бек до 62-ата минута, след което беше заменен. "Веднъж исках да се изправя срещу него и всичко, което можех да видя, беше гърба му". Ламин Ямал притежава динамика, която досега е била непозната за Нюрнбергер. Преди дуела с Испания най-трудните му съперници са били Лирой Сане и Кингсли Коман от Байерн. "Играх едно полувреме срещу тях през 2023 г., когато загубихме с 6:0 в Мюнхен от Дармщат. И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал.“

"Това ниво, на тази възраст, е невероятно. Особено, когато той стои пред теб и се чудиш как може да те преминава всеки път", допълва Нюрнбергер. Защитникът взе участие и в мача с Грузия, загубен с 0:3 в Тблиси, но се появи като резерва.

