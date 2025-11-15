Б ългарският национален отбор по футбол допусна петата си загуба в пет мача в група Е на квалификациите за световното първенство през 2026 г. В Бурса „лъвовете“ загубиха с 0:2 от Турция. Тимът на Александър Димитров изигра по-добър мач в сравнение с предишните от квалификациите, но отново загуби.

Първият шанс в мача беше за домакините. Абдюлкерим Бардакджъ стреля с глава, но не уцели вратата. Керем Актюркоглу можеше да изведе Турция напред в 12-ата минута, но също не намери целта. В 15-ата минута домакините получиха дузпа. Хакан Чалханоглу стреля от пряк свободен удар, а съдията даде дузпа за игра с ръка на Християн Петров. Чалханоглу стреля мощно от бялата точка и вкара. В 23-ата минута Димитър Митов спаси удар на Актюркоглу. Първият точен удар за България бе в 43-ата минута. Кирил Десподов отправи далечен изстрел, но вратарят на домакините Угурджан Чакър се справи.

След почивката Актюркоглу имаше шанс, но не уцели вратата с глава. В 58-ата минута България направи добра атака. Георги Русев я завърши с удар от дистанция, като уцели страничната греда. Малко след това Здравко Димитров опита удар, който бе блокиран. Кенан Йълдъз пък пропиля шанс за Турция в 66-ата минута. В 78-ата минута Русев стреля отново, но Чакър спаси. В 83-ата минута домакините стигнаха до втори гол. Атанас Чернев си отбеляза автогол при разбъркване в наказателното поле. В добавеното време Димитър Митов спаси България от по-голямо поражение. Кенан Йълдъз пък пропусна още един шанс.

България е на последно място в групата без точки и с голова разлика 1:18. Турция е на второ място с 12 точки.