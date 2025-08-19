О фанзивният футболист Зюмюр Бютучи вече не е част от състава на ЦСКА. Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, обявиха от клуба.
С червената фланелка Бютучи изигра 20 мача, в които отбеляза 5 попадения.
"ЦСКА желае на Зюмюр Бютучи успех в бъдещите предизвикателства", написаха "червените".
В Норвегия обявиха: Бютучи къса с ЦСКА и отива във Викинг
Преди десетина дни косоварят беше изваден от първия отбор и пратен при дубъла. След това съдбата му последваха Джейсън Локило, Аарон Исека и Мика Пинто.