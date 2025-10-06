В основата на победата на Левски над Берое бе Марин Петков. Той се появи в игра като резерва и с гол и асистенция оформи крайното 3:1. Така зарадва своя треньор Хулио Веласкес в навечерието на 44-я му рожден ден. Тук е мястото да отбележим, че ефективността на смените на испанския специалист в българското първенство е доста висока. Мачът срещу Берое беше 28-и за него в Първа лига. В тях дотук приносът на резервните футболисти възлиза на внушителните 12 гола и 6 асистенции. Само от началото на настоящия сезон хората от пейката помогнаха с шест попадения и два голови паса.

Марин Петков пък е вторият играч в периода на Веласкес на „Герена“, който в един мач бележи и асистира след влизане от пейката. Първият, който направи това бе Илиан Стефанов в дербито срещу ЦСКА на 2 март. Той влезе при 2:0 за „червените“, след това намали в 95-ата минута на 2:1, а в 103-ата подаде на Алдаир за изравнителния гол, с който се оформи крайното 2:2.

Четете още интересни материали във вестник "Мач Телеграф"