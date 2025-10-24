Б ившият собственик на Локомотив София – Иван Василев, е дарил 5000 лв. за спасението на Спартак Варна по кампанията „Аз съм Спартак“. Василев стана поредният „футболен“ човек, който се включва в кампанията по спасението на „соколите“, които успяха да спасят лиценза си, но се нуждаят от още средства, за да гарантират оцеляването си.

Ето какво написаха от Спартак за дарението на бизнесмена:

„Помагайте на Спартак Варна!" - с този апел Иван Василев, бивш футболист и бивш собственик на ПФК Локомотив София, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна! Благодарим за подкрепата!“.

