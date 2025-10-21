Йоанис Питас донесе успеха на ЦСКА в Добрич, като за него голът за 1:0 беше и юбилеен – 100 на клубно ниво. Това определено е впечатляващо за нападател, който не е навършил 30 години. Кипърецът има вече 14 гола в 34 мача за „армейците“, а логично най-много е вкарал за Аполон Лимасол – 51 в 177 двубоя. Активът му за АИК Солна е най-респектиращ – 26 гола в 50 срещи. Именно от този клуб той беше купен от ЦСКА преди около 10 месеца. За другия си кипърски тим – Еносис Паралимни, Питас има 9 гола в 28 двубоя. Така преди гостуването на Добруджа активът му беше 99 попадения на клубно ниво, но вече е точно 100.

Трябва да отбележим, че на ниво мъжки футбол активът на Питас вече е 111 гола. Но 11 от тях са вкарани на национално ниво, а останалите 100, както вече казахме, на клубно.

Иначе конкретно през този сезон кипърецът има вече 4 гола за ЦСКА. Те са донесели общо 5 точки от общо 13 на „червените“, което ясно показва колко важен е той за отбора, макар и след идването на Леандро Годой да играе като ляво крило. Питас вкара на Ботев Пд в първия кръг, на Ботев Вр, на Локо Сф и на Добруджа.

