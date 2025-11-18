Б отев Враца е един от хитовете на сезона в Първа лига. Футболистите на Тодор Симов правят истински фурор до момента и се намират на седмото място в таблицата, което според редица анализатори се дължи на доскорошния им наставник - Христо Янев, но да видим дали наистина е така.

До момента врачани имат 21 точки, 11, от които са спечелени при новият наставник на ЦСКА, а 10, при сегашният им и бивш на националите до 19 години - Тодор Симов. Статистиката при Янев е 2 победи, 5 равенства и 2 загуби, с голова разлика 7-7 и процент на успеваемост 40,74. Тодор Симов до момента се е отчел с 3 победи, 1 равенство, а загубите и при него са 2. Головата разлика също е сходна с тази при Янев – 6-6. Процентът на успеваемост при Симов, обаче е чувствително по-висока – 55,56.

Ако погледнем по-глобално към играта, практикувана при двамата наставници, ще видим, че Симов наложи една идея по-офанзивен стил от този на Янев, а по всичко изглежда и по-печеливш, което охлади притесненията на местните фенове, че отборът ще изпадне в дупка след раздялата със любимеца на Сектор „Г“. При сегашният си треньор врачани се радват и на много по-разнообразен състав, защото той не спира да прави ротации, докато Христо Янев разчиташе горе-долу на сходен състав във всеки мач. При Симов на игрово време се радват и доста сериозни имена в селекцията на врачани като Илия Юруков, Радослав Цонев, Ромейш Ивей, Божидар Пенчев и Антоан Стоянов.

Целият анализ четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

