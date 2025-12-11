Ф утболистът на Левски Радослав Кирилов подчерта колко е било важно отборът да завърши сезона по най-добрия начин, изразявайки задоволство от постигнатата победа над Витоша. „Сините“ се класираха за ¼-финалите за Купа на България след 2:0 на стадион „Георги Аспарухов“. „Смятам, че беше важно да завършим сезона по най-добрия начин. От 10 юли досега, нормално е понякога да има грешки. Днес успяхме да победим с най-добрия резултат, но беше важен успехът. Важно е да си отговорен, а ние сме доказвали, че винаги го правим и настройката е правилна“, сподели за DIEMA SPORT Кирилов.

„Винаги е важно за един офанзивен футболист да бележи и да има асистенции, но се опитвам да помагам и с много други неща, с динамика, важното е отборът да се представя добре. През втория дял трябват още повече сили. Сега ще трябва да си починем добре. С много усилия, много труд и с добър колектив направихме всичко досега, но идва трудното, трябва да затвърдим тези резултати. Но познавайки вече съблекалнята, съм сигурен, че ще го направим“, завърши Кирилов.

